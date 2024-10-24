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Майами Хит — Орландо Мэджик, результат матча 24 октября 2024, счет 97:116, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Орландо» стартовал в НБА с победы над «Майами», Банкеро оформил дабл-дабл
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В ночь с 23 на 24 октября мск на паркете «Касейя Центра» в американском Майами завершился матч регулярного чемпионата НБА нового сезона-2024/2025. «Орландо Мэджик» обыграл на выезде «Майами Хит» со счётом 116:97.

НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
97 : 116
Орландо Мэджик
Орландо
Майами Хит: Розир - 19, Йович - 15, Хироу - 14, Жакез-мл. - 13, Адебайо - 9, Хайсмит - 9, Брайант - 7, Робинсон - 6, Батлер - 3, Larsson - 2, Ричардсон, Ware, Смит, Бёркс, Лав
Орландо Мэджик: Банкеро - 33, Вагнер - 23, Харрис - 18, Саггс - 11, Блэк - 10, Картер - 8, Вагнер - 7, Айзек - 3, Колдуэлл-Поуп - 3, Хьюстан, Джозеф, Ховард, da Silva, Битадзе, Энтони

В составе победителей дабл-дабл оформил тяжёлый форвард Паоло Банкеро, на счету которого 33 набранных очка, 11 подборов и три результативные передачи.

Этот матч стал первым официальным для обеих команд в новом регулярном сезоне-2024/2025. «Орландо» благодаря стартовой победе поднялся на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Майами» располагается в ней на 13-м месте.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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