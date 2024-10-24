«Орландо» стартовал в НБА с победы над «Майами», Банкеро оформил дабл-дабл

В ночь с 23 на 24 октября мск на паркете «Касейя Центра» в американском Майами завершился матч регулярного чемпионата НБА нового сезона-2024/2025. «Орландо Мэджик» обыграл на выезде «Майами Хит» со счётом 116:97.

В составе победителей дабл-дабл оформил тяжёлый форвард Паоло Банкеро, на счету которого 33 набранных очка, 11 подборов и три результативные передачи.

Этот матч стал первым официальным для обеих команд в новом регулярном сезоне-2024/2025. «Орландо» благодаря стартовой победе поднялся на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Майами» располагается в ней на 13-м месте.