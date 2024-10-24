Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лос-Анджелес Клипперс — Финикс Санз, результат матча 24 октября 2024, счет 113:116 OT, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Финикс» обыграл «Клипперс» в овертайме с 25 очками Дюранта, Харден оформил дабл-дабл
Комментарии

В ночь с 23 на 24 октября мск на арене «Интьют Доум» в Инглвуде (штат Калифорния, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА нового сезона-2024/2025. «Лос-Анджелес Клипперс» уступил на своей площадке в овертайме «Финикс Санз» со счётом 113:116 OT.

НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 116
ОТ
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 29, Зубац - 21, Пауэлл - 17, Джонс - 12, Коффи - 11, Мэнн - 8, Джонс - 6, Данн - 5, Батюм - 2, Портер - 2, Хиланд, Flowers, Миллер, Christie, Браун
Финикс Санз: Дюрант - 25, Бил - 24, Букер - 15, Джонс - 11, Нуркич - 11, Аллен - 8, Пламли - 8, О'Нил - 5, Моррис - 5, Dunn - 2, Ighodaro - 2, Ли, Бол

В составе клуба из Лос-Анджелеса дабл-дабл оформил разыгрывающий защитник Джеймс Харден, на счету которого 29 набранных очков, 12 подборов и восемь результативных передач. Лёгкий форвард «Финикса» Кевин Дюрант набрал 25 очков при семи подборах.

Этот матч стал первым официальным для обеих команд в новом регулярном сезоне-2024/2025. «Финикс» благодаря стартовой победе поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Клипперс» располагаются в ней на 12-м месте.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
Материалы по теме
Лидер «Клипперс» Кавай Леонард пропустит начало сезона НБА из-за проблем с коленом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android