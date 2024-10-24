«Финикс» обыграл «Клипперс» в овертайме с 25 очками Дюранта, Харден оформил дабл-дабл

В ночь с 23 на 24 октября мск на арене «Интьют Доум» в Инглвуде (штат Калифорния, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА нового сезона-2024/2025. «Лос-Анджелес Клипперс» уступил на своей площадке в овертайме «Финикс Санз» со счётом 113:116 OT.

В составе клуба из Лос-Анджелеса дабл-дабл оформил разыгрывающий защитник Джеймс Харден, на счету которого 29 набранных очков, 12 подборов и восемь результативных передач. Лёгкий форвард «Финикса» Кевин Дюрант набрал 25 очков при семи подборах.

Этот матч стал первым официальным для обеих команд в новом регулярном сезоне-2024/2025. «Финикс» благодаря стартовой победе поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Клипперс» располагаются в ней на 12-м месте.