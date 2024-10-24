Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В ночь с 23 на 24 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся второй игровой день нового сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 24 октября

«Детройт Пистонс» – «Индиана Пэйсерс» — 109:115.

«Атланта Хоукс» – «Бруклин Нетс» — 120:116.

«Торонто Рэпторс» – «Кливленд Кавальерс» — 106:136.

«Майами Хит» – «Орландо Мэджик» — 97:116.

«Филадельфия Сиксерс» – «Милуоки Бакс» — 109:124.

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Чикаго Буллз» — 123:111.

«Хьюстон Рокетс» – «Шарлотт Хорнетс» — 105:110.

«Юта Джаз» – «Мемфис Гриззлиз» — 124:126.

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Финикс Санз» — 113:116 OT.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 104:139.

Видео: Леброн Джеймс тренируется перед началом сезона НБА