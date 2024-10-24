Все результаты игрового дня НБА 24 октября
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В ночь с 23 на 24 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся второй игровой день нового сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 24 октября
- «Детройт Пистонс» – «Индиана Пэйсерс» — 109:115.
- «Атланта Хоукс» – «Бруклин Нетс» — 120:116.
- «Торонто Рэпторс» – «Кливленд Кавальерс» — 106:136.
- «Майами Хит» – «Орландо Мэджик» — 97:116.
- «Филадельфия Сиксерс» – «Милуоки Бакс» — 109:124.
- «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Чикаго Буллз» — 123:111.
- «Хьюстон Рокетс» – «Шарлотт Хорнетс» — 105:110.
- «Юта Джаз» – «Мемфис Гриззлиз» — 124:126.
- «Лос-Анджелес Клипперс» – «Финикс Санз» — 113:116 OT.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 104:139.
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
109 : 115
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Детройт Пистонс: Каннингем - 28, Айви - 17, Бисли - 14, Хардуэй-младший - 14, Дюрен - 13, Харрис - 13, Holland - 6, Сассер - 2, Стюарт - 2, Рид, Мур, Фонтеккио, Суидер, Jenkins, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 20, Матурин - 19, Сиакам - 19, Халибёртон - 15, Макконнелл - 14, Нембард - 8, Несмит - 7, Уайзмен - 6, Уокер - 3, Топпин - 2, Freeman - 2, Furphy, Джонсон, Шиппард, Джексон
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
120 : 116
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Янг - 30, Оконгву - 28, Дэниэлс - 15, Хантер - 12, Джонсон - 11, Богданович - 8, Рисашер - 7, Капела - 6, Крейчи - 3, Wallace, Родди, Гуйе, Нэнс, Мэтьюз
Бруклин Нетс: Томас - 36, Уилсон - 16, Джонсон - 14, Шрёдер - 13, Уильямс - 9, Финни-Смит - 8, Клауни - 7, Клэкстон - 7, Симмонс - 6, Миллер-Уайтхэд, Милтон, Cui, Мартин, Мартин, Джонсон
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
106 : 136
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Торонто Рэпторс: Буше - 18, Дик - 16, Куикли - 13, Shead - 10, Барнс - 9, Митчелл - 8, Mogbo - 7, Пёлтль - 6, Фернанду - 6, Battle - 6, Агбаджи - 3, Темпл - 2, Kamka Chomche - 2
Кливленд Кавальерс: Мобли - 25, Митчелл - 21, ЛеВерт - 19, Джером - 14, Аллен - 14, Ньянг - 11, Меррилл - 7, Гарлэнд - 7, Уэйд - 5, Портер - 4, Tyson - 4, Окоро - 3, Томпсон - 2
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
97 : 116
Орландо Мэджик
Орландо
Майами Хит: Розир - 19, Йович - 15, Хироу - 14, Жакез-мл. - 13, Адебайо - 9, Хайсмит - 9, Брайант - 7, Робинсон - 6, Батлер - 3, Larsson - 2, Ричардсон, Ware, Смит, Бёркс, Лав
Орландо Мэджик: Банкеро - 33, Вагнер - 23, Харрис - 18, Саггс - 11, Блэк - 10, Картер - 8, Вагнер - 7, Айзек - 3, Колдуэлл-Поуп - 3, Хьюстан, Джозеф, Ховард, da Silva, Битадзе, Энтони
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
109 : 124
Милуоки Бакс
Милуоки
Филадельфия Сиксерс: Макси - 25, Убре - 21, Лоури - 13, Мартин - 12, Драммонд - 10, Ябуселе - 10, Каунсил - 7, McCain - 4, Мартин - 3, Гордон - 2, Bona - 2, Джексон, Даутин, Edwards, Киньонес
Милуоки Бакс: Лиллард - 30, Адетокунбо - 25, Портис - 16, Принс - 16, Трент-мл. - 11, Лопес - 10, Коннотон - 9, Smith - 5, Райт - 2, Боучэмп, Ливингстон, Роллинз, Грин, Джексон, Johnson
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
123 : 111
Чикаго Буллз
Чикаго
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 33, Макколлум - 23, Мюррей - 14, Хоукинс - 13, Missi - 12, Грин - 9, Тайс - 8, Робинсон-Эрл - 6, Альварадо - 3, Джонс - 2, Reeves, Маткович, Джемисон
Чикаго Буллз: Лавин - 27, Вучевич - 21, Смит - 15, Гидди - 14, Уайт - 10, Досунму - 8, Уильямс - 6, Болл - 5, Дуарте - 3, Филлипс - 2, Картер, Крэйг, Buzelis, Хортон-Такер, Терри
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
105 : 110
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Хьюстон Рокетс: Грин - 28, Шенгюн - 25, Ванвлит - 14, Томпсон - 13, Смит II - 8, Ландейл - 5, Уитмор - 4, Sheppard - 4, Брукс - 2, Исон - 2, Холидей, Dante, Тэйт, Уильямс, Грин
Шарлотт Хорнетс: Болл - 34, Манн - 24, Бриджес - 10, Уильямс - 8, Мартин - 8, Карри - 7, Ричардс - 6, Миллер - 6, Мицич - 5, Диабате - 2, Смит, Simpson, Роден, Salaun, Гибсон
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
124 : 126
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Юта Джаз: Маркканен - 35, Кларксон - 17, Секстон - 16, Кесслер - 16, Хендрикс - 12, Джордж - 12, Коллинс - 11, Сенсабо - 3, Williams - 2, Миллз, Юбэнкс, Михайлюк, Filipowski, Поттер, Чьебв
Мемфис Гриззлиз: Альдама - 27, Бейн - 24, Морант - 22, Хафф - 13, Смарт - 11, Wells - 6, Пиппен Мл. - 6, Ларэвиа - 5, Edey - 5, Кончар - 5, Кларк - 2, Kawamura
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 116
ОТ
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 29, Зубац - 21, Пауэлл - 17, Джонс - 12, Коффи - 11, Мэнн - 8, Джонс - 6, Данн - 5, Батюм - 2, Портер - 2, Хиланд, Flowers, Миллер, Christie, Браун
Финикс Санз: Дюрант - 25, Бил - 24, Букер - 15, Джонс - 11, Нуркич - 11, Аллен - 8, Пламли - 8, О'Нил - 5, Моррис - 5, Dunn - 2, Ighodaro - 2, Ли, Бол
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
104 : 139
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 22, Грант - 16, Саймонс - 15, Авдия - 15, Камара - 11, Эйтон - 10, Рупер - 6, Бэнтон - 3, Рит - 3, Clingan - 2, Мюррэй - 1, Тибулл, Шарп, Уокер, Уильямс
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 22, Уиггинс - 20, Карри - 17, Муди - 15, Джексон-Дэвис - 14, Куминга - 10, Мелтон - 10, Пэйтон II - 8, Грин - 8, Уотерс III - 8, Сантос - 3, Андерсон - 2, Луни - 2, Подзиемски
Видео: Леброн Джеймс тренируется перед началом сезона НБА
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