В четверг, 24 октября, пройдут очередные матчи в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности состоится две игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание матчей 24 октября:

19:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань»;

20:00 мск — МБА-МАИ — «Уралмаш».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 24 октября 2024, четверг. 20:00 МСК МБА-МАИ Москва Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Действующим победителем Единой лиги является ЦСКА. В финальной серии прошлого сезона московский клуб оказался сильнее казанского УНИКСа (4-1 в серии).