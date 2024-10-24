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Единая лига: расписание матчей 24 октября

Единая лига: расписание матчей 24 октября
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В четверг, 24 октября, пройдут очередные матчи в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности состоится две игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание матчей 24 октября:

19:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань»;
20:00 мск — МБА-МАИ — «Уралмаш».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 20:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Действующим победителем Единой лиги является ЦСКА. В финальной серии прошлого сезона московский клуб оказался сильнее казанского УНИКСа (4-1 в серии).

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