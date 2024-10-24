Евролига: расписание матчей 24 октября

В четверг, 24 октября, в регулярном чемпионате Евролиги состоится очередной игровой день, в рамках которого болельщики смогут увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Расписание Евролиги на 24 октября:

20:00 мск — «Жальгирис» — «Маккаби» Тель-Авив;

20:00 мск — «Монако» — «Париж»;

21:30 мск — «Олимпия» — «Анадолу Эфес»;

21:30 мск — «Баскония» — «Альба»;

21:45 мск — «Реал» Мадрид — «Црвена Звезда».

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги проводится с 3 октября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров.