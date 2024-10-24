Евролига: расписание матчей 24 октября
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В четверг, 24 октября, в регулярном чемпионате Евролиги состоится очередной игровой день, в рамках которого болельщики смогут увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Расписание Евролиги на 24 октября:
20:00 мск — «Жальгирис» — «Маккаби» Тель-Авив;
20:00 мск — «Монако» — «Париж»;
21:30 мск — «Олимпия» — «Анадолу Эфес»;
21:30 мск — «Баскония» — «Альба»;
21:45 мск — «Реал» Мадрид — «Црвена Звезда».
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
24 октября 2024, четверг. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Не начался
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
24 октября 2024, четверг. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Париж
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
24 октября 2024, четверг. 21:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Не начался
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
24 октября 2024, четверг. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Не начался
Альба
Берлин, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
24 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги проводится с 3 октября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров.
Комментарии
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