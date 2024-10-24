«Это оскорбляет игру». Бывший президент США призвал НБА изменить Матч звёзд

63-летний американский государственный и политический деятель, 44-й президент США, находившийся на посту с 20 января 2009-го по 20 января 2017-го, Барак Обама призвал руководство НБА изменить правила Матча звёзд.

«Вы должны гордиться этим Матчем звёзд. Я имею в виду, послушайте, это не значит, что вы играете, будто вышли летом во двор. Вы знаете, как играть хорошо. Никому не хочу причинить вреда, не собираюсь никого убивать ради шоу и зрелища.

Но Матч звёзд провалился, чувак. Я имею в виду, что игрокам просто нравится не бегать, все просто пробуют разные виды бросков… Но вспомните, что было раньше, когда Коби, Майкл и Айзея [Томас из «Детройт Пистонс] выходили на площадку. Эти ребята проверяли, кто есть настоящий мужик. Они играли всё равно не так, как в регулярном сезоне, но хотели и стремились победить.

Но то, что происходит сейчас — оскорбляет игру… Исправьте это, НБА! Поскольку вы выпендриваетесь и ладно, это ваше дело. Это ваш продукт. Но вы явно не хотите, чтобы люди думали, что вы там просто полудурки. Отнеситесь к этому серьёзнее… проблема в том, что вам сейчас так много платят… хотя внутрисезонный турнир оказался лучше, чем я ожидал, но такое дерьмо, как Матч звёзд, я смотреть не собираюсь, пока его не изменят», — приводит слова Обамы издание Fadeaway World.

Матч звёзд 2024 года собрал всего 5,5 млн зрителей. А в 2023-м Матч звёзд собрал 4,6 млн — самый низкий показатель за последние 20 лет. Комиссионер НБА Адам Сильвер неоднократно призывал игроков относиться к игре серьёзно, однако качество игры на площадке не улучшилось.