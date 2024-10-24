Семикратный участник Матча звёзд составил свою стартовую пятёрку мечты

39-летний американский бывший профессиональный баскетболист, игравший преимущественно на позиции тяжёлого форварда, Ламаркус Олдридж составил свою стартовую пятёрку мечты.

Олдридж, не колеблясь, объединил свою команду мечты с громкими именами в североамериканском баскетболе, создав состав мечты, в который входят четыре игрока из топ-75 НБА: Дэмьен Лиллард, Кевин Дюрант, Кавай Леонард, Тим Данкан и, конечно же, сам Ламаркус.

С Лиллардом Олдридж играл в «Портленде». С Дюрантом Ламаркус встретился в «Бруклин Нетс» на закате своей карьеры. С Леонардом и Данканом они вместе играли в «Сан-Антонио Спёрс».

Олдридж был выбран под вторым номером (после итальянца Андреа Барньяни) командой «Чикаго Буллз». «Буллз» в день драфта обменяли Олдриджа в «Портленд Трэйл Блэйзерс» на Тайруса Томаса, выбранного под четвёртым номером, и Виктора Хряпу.