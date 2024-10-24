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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Ведищев высказался о сильных сторонах «Пари НН»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Ведищев высказался о сильных сторонах «Пари НН»
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался о сильных сторонах клуба «Пари Нижний Новгород» в преддверии игры своих подопечных с нижегородцами в рамках Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
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«Пари НН» — неуступчивая команда. Защита и нападение у них поставлены хорошо. Они умеют создавать проблемы соперникам в игре. Чтобы победить, нам надо быть собранными, активно принимать решения и готовиться к напряжённому матчу», — приводит слова Ведищева пресс-служба краснодарской команды.

Матч пройдёт на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде в 19:00 по московскому времени.

После восьми игр в Единой лиге у «Локомотива-Кубань» на счету ни одного поражения. Он возглавляет таблицу.

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