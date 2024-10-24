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Звезда «Пеликанс» выбыл на неопределённое время из-за травмы в конце дебютной игры за клуб

Звезда «Пеликанс» выбыл на неопределённое время из-за травмы в конце дебютной игры за клуб
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28-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс», Деджонте Мюррей выбыл на неопределённое время из-за перелома левой руки, сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Мюррей получил травму за пару минут до окончания первого матча сезона-2024/2025 с «Чикаго Буллз», позже у баскетболиста выявили перелом.

«Нью-Орлеан» одержал победу в матче над «Буллз» со счётом 123:111. Мюррей провёл на паркете почти 30 минут и набрал за это время 14 очков, восемь подборов и 10 передач, оформив дабл-дабл.

НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
123 : 111
Чикаго Буллз
Чикаго
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 33, Макколлум - 23, Мюррей - 14, Хоукинс - 13, Missi - 12, Грин - 9, Тайс - 8, Робинсон-Эрл - 6, Альварадо - 3, Джонс - 2, Reeves, Маткович, Джемисон
Чикаго Буллз: Лавин - 27, Вучевич - 21, Смит - 15, Гидди - 14, Уайт - 10, Досунму - 8, Уильямс - 6, Болл - 5, Дуарте - 3, Филлипс - 2, Картер, Крэйг, Buzelis, Хортон-Такер, Терри

Напомним, 6 июля 2024 года Мюррей был обменян в «Нью-Орлеан Пеликанс» из клуба «Атланта Хоукс» на Дайсона Дэниэлса, Эй Джей Лиддела, Ларри Нэнса-младшего, Коди Зеллера и два будущих выбора в первом раунде драфта.

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