Звезда «Пеликанс» выбыл на неопределённое время из-за травмы в конце дебютной игры за клуб

28-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс», Деджонте Мюррей выбыл на неопределённое время из-за перелома левой руки, сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Мюррей получил травму за пару минут до окончания первого матча сезона-2024/2025 с «Чикаго Буллз», позже у баскетболиста выявили перелом.

«Нью-Орлеан» одержал победу в матче над «Буллз» со счётом 123:111. Мюррей провёл на паркете почти 30 минут и набрал за это время 14 очков, восемь подборов и 10 передач, оформив дабл-дабл.

Напомним, 6 июля 2024 года Мюррей был обменян в «Нью-Орлеан Пеликанс» из клуба «Атланта Хоукс» на Дайсона Дэниэлса, Эй Джей Лиддела, Ларри Нэнса-младшего, Коди Зеллера и два будущих выбора в первом раунде драфта.