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Регулярный сезон НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 25 октября

Регулярный сезон НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 25 октября
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В пятницу, 25 октября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

«Вашингтон Уизардс» — «Бостон Селтикс»

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вашингтон»
Джордан Пул
Билаль Кулибали
Кайл Кузма
Александр Сарр
Йонас Валанчюнас

«Бостон»
Джру Холидэй
Деррик Уайт
Джейлен Браун
Джейсон Тейтум
Эл Хорфорд
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кристапс Порзингис (нога).

«Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Спёрс»

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Даллас»
Лука Дончич
Кайри Ирвинг
Клэй Томпсон
Пи Джей Вашингтон
Дэниел Гэффорд

«Сан-Антонио»
Крис Пол
Джулиан Шампани
Харрисон Барнс
Джереми Сохан
Виктор Вембаньяма

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Девин Васселл (нога).

«Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер»

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Денвер»
Джамал Маррей
Кристиан Браун
Майкл Портер
Аарон Гордон
Никола Йокич

«Оклахома-Сити»
Шей Гилджес-Александер
Алекс Карузо
Лугенц Дорт
Джейлен Уильямс
Чет Холмгрен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Айзея Хартенштайн (рука).

«Сакраменто Кингз» — «Миннесота Тимбервулвз»

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сакраменто»
ДеАарон Фокс
Кевин Хаертер
Демар Дерозан
Киган Мюррей
Дммантас Сабонис

«Миннесота»
Майк Конли
Энтони Эдвардс
Джейден Макдэниелс
Джулиус Рэндл
Руди Гобер
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» ежедневно ведёт текстовые трансляции матчей НБА. Вы можете найти трансляцию, зайдя на главную страницу раздела «Баскетбол», в материале с отметкой Live, как до начала игрового дня, так и после него.
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