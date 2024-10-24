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Регулярный сезон НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 25 октября

В пятницу, 25 октября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

«Вашингтон Уизардс» — «Бостон Селтикс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 25 октября 2024, пятница. 02:00 МСК Вашингтон Уизардс Вашингтон Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вашингтон»



Джордан Пул

Билаль Кулибали

Кайл Кузма

Александр Сарр

Йонас Валанчюнас

«Бостон»



Джру Холидэй

Деррик Уайт

Джейлен Браун

Джейсон Тейтум

Эл Хорфорд

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кристапс Порзингис (нога).

«Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Спёрс»

«Даллас»



Лука Дончич

Кайри Ирвинг

Клэй Томпсон

Пи Джей Вашингтон

Дэниел Гэффорд

«Сан-Антонио»



Крис Пол

Джулиан Шампани

Харрисон Барнс

Джереми Сохан

Виктор Вембаньяма

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Девин Васселл (нога).

«Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер»

«Денвер»



Джамал Маррей

Кристиан Браун

Майкл Портер

Аарон Гордон

Никола Йокич

«Оклахома-Сити»



Шей Гилджес-Александер

Алекс Карузо

Лугенц Дорт

Джейлен Уильямс

Чет Холмгрен



Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Айзея Хартенштайн (рука).

«Сакраменто Кингз» — «Миннесота Тимбервулвз»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 25 октября 2024, пятница. 05:00 МСК Сакраменто Кингз Сакраменто Не начался Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сакраменто»



ДеАарон Фокс

Кевин Хаертер

Демар Дерозан

Киган Мюррей

Дммантас Сабонис

«Миннесота»



Майк Конли

Энтони Эдвардс

Джейден Макдэниелс

Джулиус Рэндл

Руди Гобер

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» ежедневно ведёт текстовые трансляции матчей НБА. Вы можете найти трансляцию, зайдя на главную страницу раздела «Баскетбол», в материале с отметкой Live, как до начала игрового дня, так и после него.