Регулярный сезон НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 25 октября

В пятницу, 25 октября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.
«Вашингтон Уизардс» — «Бостон Селтикс»
«Вашингтон»
Джордан Пул
Билаль Кулибали
Кайл Кузма
Александр Сарр
Йонас Валанчюнас
«Бостон»
Джру Холидэй
Деррик Уайт
Джейлен Браун
Джейсон Тейтум
Эл Хорфорд
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кристапс Порзингис (нога).
«Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Спёрс»
«Даллас»
Лука Дончич
Кайри Ирвинг
Клэй Томпсон
Пи Джей Вашингтон
Дэниел Гэффорд
«Сан-Антонио»
Крис Пол
Джулиан Шампани
Харрисон Барнс
Джереми Сохан
Виктор Вембаньяма
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Девин Васселл (нога).
«Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер»
«Денвер»
Джамал Маррей
Кристиан Браун
Майкл Портер
Аарон Гордон
Никола Йокич
«Оклахома-Сити»
Шей Гилджес-Александер
Алекс Карузо
Лугенц Дорт
Джейлен Уильямс
Чет Холмгрен
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Айзея Хартенштайн (рука).
«Сакраменто Кингз» — «Миннесота Тимбервулвз»
«Сакраменто»
ДеАарон Фокс
Кевин Хаертер
Демар Дерозан
Киган Мюррей
Дммантас Сабонис
«Миннесота»
Майк Конли
Энтони Эдвардс
Джейден Макдэниелс
Джулиус Рэндл
Руди Гобер
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.