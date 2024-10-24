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Тренер «Пари НН» Козин кратко высказался о матче с лидером Единой лиги

Тренер «Пари НН» Козин кратко высказался о матче с лидером Единой лиги
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин кратко высказался о предстоящем матче Единой лиги ВТБ с лидерами чемпионата «Локомотивом-Кубань».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
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П1
X
П2

«Играем против лидера чемпионата, который ещё не потерпел ни одного поражения, максимально мотивированы на матч с «Локо»!» — приводит слова Козина пресс-служба клуба.

Матч пройдёт на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде в 19:00 по московскому времени. Нижегородцы занимают четвёртое место в Единой лиге, проиграв за восемь встреч в двух играх — «Зениту» и «Уралмашу».

Ранее главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался о сильных сторонах «Пари НН».

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