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Даллас Маверикс — Сан-Антонио Спёрс: во сколько начало матча НБА 2024/2025, где смотреть трансляцию в России, 25 октября 2024

«Даллас» — «Сан-Антонио»: во сколько начало матча НБА-2024/2025, где смотреть трансляцию
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Завтра, 25 октября, пройдёт матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» между собой сыграют «Даллас Маверикс» и «Сан-Антонио Спёрс». Начало игры запланировано на 2:30 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что матч можно будет посмотреть на NBA TV, доступный в рамках подписки на League Pass через официальный сайт североамериканской лиги. Более того, в России официальных трансляций НБА не предусмотрено.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» ежедневно ведёт текстовые трансляции матчей НБА. Вы можете найти трансляцию, зайдя на главную страницу раздела «Баскетбол», в материале с отметкой Live, как до начала игрового дня, так и после него.
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