«Денвер» — «Оклахома»: во сколько начало матча НБА-2024/2025, где смотреть трансляцию

Завтра, 25 октября, пройдёт матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На стадионе «Болл-Арена» между собой сыграют «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Начало игры запланировано на 5:00 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

Отметим, что матч можно будет посмотреть на NBA TV, доступный в рамках подписки на League Pass через официальный сайт североамериканской лиги. Более того, в России официальных трансляций НБА не предусмотрено.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» ежедневно ведёт текстовые трансляции матчей НБА. Вы можете найти трансляцию, зайдя на главную страницу раздела «Баскетбол», в материале с отметкой Live, как до начала игрового дня, так и после него.