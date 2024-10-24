«Денвер» — «Оклахома»: во сколько начало матча НБА-2024/2025, где смотреть трансляцию

Завтра, 25 октября, пройдёт матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На стадионе «Болл-Арена» между собой сыграют «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Начало игры запланировано на 5:00 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».
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Отметим, что матч можно будет посмотреть на NBA TV, доступный в рамках подписки на League Pass через официальный сайт североамериканской лиги. Более того, в России официальных трансляций НБА не предусмотрено.