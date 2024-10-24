Легендарный Джон Салли объяснил, как приход Майкла Джордана испортил НБА

Звёздный бывший американский баскетболист, который стал первым в истории НБА игроком, выигравшим чемпионский титул с тремя разными командами, Джон Салли заявил, что появление в лиге легендарного Майкла Джордана изменило интенсивность игры и, по его мнению, способствовало ухудшению физической борьбы, которая когда-то определяла баскетбол НБА.

«Такова была лига. Помню свой первый год игры против Артиса Гилмора, и я был просто счастлив играть против него. У него было лучшее афро и лучшие бакенбарды из свиной отбивной. Он был такой большой, что толкнул меня локтем, попал по макушке, и я получил сотрясение мозга — из-за этого не мог спать всю ночь. Вот что произошло. Тебя ударят, а судьи скажут: «Краска» для настоящих мужчин». Если бы вы были маленьким защитником, пытающимся проникнуть внутрь, то наткнулись бы на это дерево, от которого отлетели бы. Вот такой была лига – она была жёсткой. Там были мужчины, и это было гораздо более физически интенсивнее, чем в колледже.

Когда Джордан пришёл в лигу, они решили, что он новый Мессия, и всё пришлось замедлить. Половина правил сейчас существует из-за него. Мы были последними, кто продолжал придерживаться этого стиля старой школы. Морис Лукас однажды даже пытался сломать мне запястье. Он прямо сказал мне: «Я сломаю тебе кисть». Понимаете о чём я? Я играл в защите, вытянув руку, а он ударил меня по руке, говоря: «Не трогай меня». Я пошевелил рукой, но он схватил её подмышку и наклонился, пытаясь сломать. Я вытащил руку, и он сказал: «Сломаю тебе запястье». Я подумал: «Что?» А рефери стоял позади меня и говорил: «Ребята, хватит». Прекратить? «Арестуйте его. Не давайте ему фол, арестуйте его», — приводит слова Салли издание Fadeaway World.