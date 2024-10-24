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Яннис Адетокунбо объяснил, кто является лучшим игроком в НБА прямо сейчас

Яннис Адетокунбо объяснил, кто является лучшим игроком в НБА прямо сейчас
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Звёздный игрок клуба «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо заявил, что лучшим игроком НБА на данный момент является защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун.

«Я чувствую, что лучший игрок — это тот парень, который выигрывает чемпионат, выигрывает всё это и является лучшим игроком для своей команды. Итак, лучшим игроком НБА, наверное, я бы назвал Джейлена Брауна. Неважно, получили ли вы титул MVP или попали в пятёрку лучших звёзд по итогам сезона. Но если ты не заставляешь свою команду побеждать, то ты не лучший», — приводит слова Янниса издание Sports Illustrated.

В минувшем сезоне Браун в составе «Селтикс» стал чемпионом НБА, а Браун был назван MVP финала, набирая в среднем 20,8 очка, 5,4 подбора и 5,0 передачи за игру.

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