Эксперт назвал игрока НБА, который в этом сезоне наберёт 80 очков за матч

Известный эксперт НБА Колин Каухерд высказал мнение, что словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич в этом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации сумеет набрать 80 очков за матч.

«Думаю, Лука Дончич сумеет набрать 80 очков за игру. В прошлом году он набрал 74 очка в матче с «Атлантой Хоукс». Его средняя результативность стала выше. Он лучший игрок в том, что касается атаки. Кайри Ирвинг пропускает довольно много игр. То же самое могу сказать о Клэе Томпсоне. Так что у Луки будет один из тех вечеров, когда он реализует 48-50 бросков», — сказал Каухерд в эфире The Herd.

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Лука Дончич нейтрализовал бросок юного баскетболиста: