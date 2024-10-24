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Алексей Швед определился с местом продолжения карьеры

Алексей Швед определился с местом продолжения карьеры
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Российский разыгрывающий Алексей Швед заключил новый контракт с китайским клубом «Шаньси Лунгс». Об этом информирует освещающий китайский чемпионат HoopsChina, а также ряд китайских изданий.

Напомним, Швед выступает в китайской лиге с прошлого года. В сезоне-2023/2024 он был игроком ЦСКА. О его уходе из московской команды стало известно в начале августа 2023 года. В рамках Единой лиги ВТБ позапрошлого сезона Швед набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч.

Ранее разыгрывающий саратовского «Автодора» Виталиюс Пранаускис признался, что Швед был его кумиром в детстве.

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Алексея Шведа поздравили с днём рождения в «Шаньси Лунгс»:

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