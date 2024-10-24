Керр высказался о Грине, получившем первый технический фол в первом же матче сезона

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал технический фол, который получил тяжёлый фовард его команды Дрэймонд Грин в первом же матче регулярного чемпионата НБА этого сезона с клубом «Портленд Трэйл Блэйзрес». Грин был наказан во второй четверти.

«Нельзя просить Дрэймонда играть с такой невероятной страстью… а потом вдруг сказать ему: «Нет, нет. Ты должен сбавить обороты». Такой у него стиль. Так что технических фолов будет ещё много», — сказал Керр на пресс-конференции.

Напомним, «Голден Стэйт» победил со счётом 139:104. В следующем туре «Уорриорз» на выезде сыграют с «Ютой Джаз». Матч состоится 26 октября и начнётся в 4:30 мск.

Игрок НБА не хочет говорить своё настоящее имя полицейским: