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Керр высказался о Грине, получившем первый технический фол в первом же матче сезона

Керр высказался о Грине, получившем первый технический фол в первом же матче сезона
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал технический фол, который получил тяжёлый фовард его команды Дрэймонд Грин в первом же матче регулярного чемпионата НБА этого сезона с клубом «Портленд Трэйл Блэйзрес». Грин был наказан во второй четверти.

НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
104 : 139
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 22, Грант - 16, Саймонс - 15, Авдия - 15, Камара - 11, Эйтон - 10, Рупер - 6, Бэнтон - 3, Рит - 3, Clingan - 2, Мюррэй - 1, Тибулл, Шарп, Уокер, Уильямс
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 22, Уиггинс - 20, Карри - 17, Муди - 15, Джексон-Дэвис - 14, Куминга - 10, Мелтон - 10, Пэйтон II - 8, Грин - 8, Уотерс III - 8, Сантос - 3, Андерсон - 2, Луни - 2, Подзиемски

«Нельзя просить Дрэймонда играть с такой невероятной страстью… а потом вдруг сказать ему: «Нет, нет. Ты должен сбавить обороты». Такой у него стиль. Так что технических фолов будет ещё много», — сказал Керр на пресс-конференции.

Напомним, «Голден Стэйт» победил со счётом 139:104. В следующем туре «Уорриорз» на выезде сыграют с «Ютой Джаз». Матч состоится 26 октября и начнётся в 4:30 мск.

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