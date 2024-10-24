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На Леброна и Бронни Джеймсов подали в суд — TMZ

На Леброна и Бронни Джеймсов подали в суд — TMZ
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Две женщины, Эйприл Альманса Лопес и Киара Рэй МакГиллен, подали иск в суд на игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и его сына Бронни. Об этом информирует TMZ. По сведениям источника, семейство Джеймсов обвиняют в ДТП: по словам женщин, Леброн и Бронни врезались в их автомобиль в ноябре 2022 года. Инцидент произошёл на шоссе в Литтл-Роке (штат Калифорния, США).

Лопес и МакГиллен заявили, что травмы, которые они получили в результате ДДП, требуют дальнейшего лечения. Кроме того, женщины рассказали, что автомобиль, которым они управляли, был сильно повреждён в результате аварии, и из-за этого упал в стоимости. Иск потерпевших направлен на компенсацию понесённого ущерба.

Ни Леброн, ни Бронни новость пока никак не прокомментировали.

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