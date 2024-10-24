Эксперт назвал условие, при котором «Милуоки» сможет претендовать на чемпионство в НБА

Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит оценил выступление лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьена Лилларда и Янниса Адетокунбо в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс». Лиллард в этой встрече набрал 30 очков, а также сделал девять подборов и отдал шесть результативных передач. На счету Янниса 25 очков, 14 подборов и семь передач.

«Если Дэмьен Лиллард будет так же играть на протяжении всего сезона, если Яннис будет так играть, то «Милуоки» сможет выиграть всё», — сказал Эй Смит в эфире First Take.

Напомним, «Бакс» победили «Сиксерс» со счётом 124:109.

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