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Эксперт назвал условие, при котором «Милуоки» сможет претендовать на чемпионство в НБА

Эксперт назвал условие, при котором «Милуоки» сможет претендовать на чемпионство в НБА
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Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит оценил выступление лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьена Лилларда и Янниса Адетокунбо в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс». Лиллард в этой встрече набрал 30 очков, а также сделал девять подборов и отдал шесть результативных передач. На счету Янниса 25 очков, 14 подборов и семь передач.

НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
109 : 124
Милуоки Бакс
Милуоки
Филадельфия Сиксерс: Макси - 25, Убре - 21, Лоури - 13, Мартин - 12, Драммонд - 10, Ябуселе - 10, Каунсил - 7, McCain - 4, Мартин - 3, Гордон - 2, Bona - 2, Джексон, Даутин, Edwards, Киньонес
Милуоки Бакс: Лиллард - 30, Адетокунбо - 25, Портис - 16, Принс - 16, Трент-мл. - 11, Лопес - 10, Коннотон - 9, Smith - 5, Райт - 2, Боучэмп, Ливингстон, Роллинз, Грин, Джексон, Johnson

«Если Дэмьен Лиллард будет так же играть на протяжении всего сезона, если Яннис будет так играть, то «Милуоки» сможет выиграть всё», — сказал Эй Смит в эфире First Take.

Напомним, «Бакс» победили «Сиксерс» со счётом 124:109.

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