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Владимир Гомельский оценил перспективы «Далласа» в НБА после приобретения Клэя Томпсона

Владимир Гомельский оценил перспективы «Далласа» в НБА после приобретения Клэя Томпсона
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил перспективы «Даллас Маверикс» в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с приобретением лёгкого форварда Клэя Томпсона.

«Думаю, что «Даллас» в главный финал не попадёт. Усиливать нужно было обе позиции, в том числе и мощного форварда. А Томпсон на позиции лёгкого форварда может забить свои «трёхи», но точно не будет участвовать в борьбе за отскок на чужом щите. «Оклахома» и «Денвер» кажутся мне более вероятными участниками Западного финала», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

25 октября в 2:30 мск «Даллас» проведёт первый матч в этом сезоне НБА. Команда встретится с «Сан-Антонио Спёрс».

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