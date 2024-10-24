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Эксперт НБА назвал худшего звёздного игрока, независимо от вида спорта

Эксперт НБА назвал худшего звёздного игрока, независимо от вида спорта
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Популярный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит жёстко высказался о лидере «Лос-Анджелес Клипперс» Кавае Леонарде. Ранее сообщалось, что Леонард пропустит неопределённый срок на старте сезона НБА из-за проблем с коленом.

«Я скажу это в последний раз. Он суперзвезда, когда здоров. На баскетбольной площадке, как мне кажется, он входит в пятёрку лучших игроков планеты. Однако я могу привести законный аргумент, почему Кавай Леонард — худшая суперзвезда в истории любого вида спорта. Никто не получит выгоды, когда такой человек, как он, есть в составе. Человек, который делает работу лишь наполовину и совершенно ничего не делает для продвижения вашего продукта или вашего бренда. Он — пример того, кем не стоит быть звезде в любом виде спорта», — сказал Эй Смит в эфире First Take.

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Кавай Леонард на скейтерской площадке:

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