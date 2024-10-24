«Локомотив-Кубань» одержал девятую победу кряду, одолев «Пари НН» в Единой лиге

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались местный клуб «Пари Нижний Новгород» и лидер чемпионата краснодарский «Локомотив-Кубань». Игра закончилась победой гостей со счётом 95:72 (26:19, 18:21, 26:20, 25:12). Для клуба из Краснодара эта победа стала девятой кряду в сезоне.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Антониус Кливленд. На его счету 16 очков, а также три подбора и три результативные передачи. У хозяев площадки чаще всего кольцо соперников поражал черногорский форвард Неманья Джуришич. В его активе 16 очков, пять подборов и три результативные передачи.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» на выезде сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится 27 октября и начнётся в 13:00 мск. «Нижний Новгород» в следующем туре в Красноярске сыграет с «Енисеем». Матч состоится 30 октября. Начало — в 15:30 мск.

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