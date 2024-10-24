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«Локомотив-Кубань» одержал девятую победу кряду, одолев «Пари НН» в Единой лиге

«Локомотив-Кубань» одержал девятую победу кряду, одолев «Пари НН» в Единой лиге
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались местный клуб «Пари Нижний Новгород» и лидер чемпионата краснодарский «Локомотив-Кубань». Игра закончилась победой гостей со счётом 95:72 (26:19, 18:21, 26:20, 25:12). Для клуба из Краснодара эта победа стала девятой кряду в сезоне.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
72 : 95
Локомотив-Кубань
Краснодар
Пари Нижний Новгород: Джуришич - 16, Доукинс - 14, Гант - 10, Чадов - 8, Наталл - 7, Хвостов - 6, Бабурин - 6, Хоменко - 3, Карпенков - 2, Захаров, Антипов, Зоткин
Локомотив-Кубань: Кливленд - 16, Миллер - 14, Ищенко - 14, Джонсон - 12, Мартюк - 10, Елатонцев - 9, Ведищев - 4, Темиров - 4, Уэйли - 4, Узинский - 3, Квитковских - 3, Емченко - 2

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Антониус Кливленд. На его счету 16 очков, а также три подбора и три результативные передачи. У хозяев площадки чаще всего кольцо соперников поражал черногорский форвард Неманья Джуришич. В его активе 16 очков, пять подборов и три результативные передачи.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» на выезде сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится 27 октября и начнётся в 13:00 мск. «Нижний Новгород» в следующем туре в Красноярске сыграет с «Енисеем». Матч состоится 30 октября. Начало — в 15:30 мск.

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