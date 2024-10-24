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Чемпион НБА эмоционально отреагировал на продление контракта Гобера с «Миннесотой»

Чемпион НБА эмоционально отреагировал на продление контракта Гобера с «Миннесотой»
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Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) чемпион лиги 2020 года Дуайт Ховард прокомментировал недавнюю новость о продлении контракта французского центрового Руди Гобера с «Миннесотой Тимбервулвз». Ранее сообщалось, что стороны пролонгировали соглашение на три года и $ 110 млн.

«Он продлился ещё на три года? «Миннесота! Ты могла бы дать мне $ 10 млн! Они могли бы дать мне $ 10 млн!» — сказал Ховард в подкасте Гилберта Аренаса.

В недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» Гобер отыграл более 35 минут и за это время набрал 13 очков, сделал 14 подборов и отдал две результативные передачи. «Миннесота» уступила со счётом 103:110.

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