МБА-МАИ победила «Уралмаш» в матче Единой лиги

В Москве на стадионе «Баскет Холл» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого встречались МБА-МАИ и «Уралмаш» из Екатеринбурга. Игра закончилась победой хозяев площадки со счётом 85:68 (20:16, 16:12, 23:21, 26:19).

Самым результативным игроком в составе МБА-МАИ стал лёгкий форвард Владислав Трушкин. На его счету 22 очка, пять подборов и две результативные передачи. Среди игроков «Уралмаша» чаще всего кольцо соперников поражал американский разыгрывающий Джеремайя Мартин. В его активе 16 очков, три подбора и семь передач.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги МБА-МАИ на выезде сыграет с казанским УНИКСом. Встреча состоится 28 октября и начнётся в 19:00 мск. «Уралмаш» в следующем туре на выезде встретится с «Автодором». Матч пройдёт 27 октября. Его начало запланировано на 15:00 мск.