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МБА-МАИ победила «Уралмаш» в матче Единой лиги

МБА-МАИ победила «Уралмаш» в матче Единой лиги
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В Москве на стадионе «Баскет Холл» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого встречались МБА-МАИ и «Уралмаш» из Екатеринбурга. Игра закончилась победой хозяев площадки со счётом 85:68 (20:16, 16:12, 23:21, 26:19).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 20:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
85 : 68
Уралмаш
Екатеринбург
МБА-МАИ: Трушкин - 22, Коновалов - 18, Зубков - 11, Барашков - 8, Касаткин - 6, Минченко - 6, Воронов - 6, Белоусов - 4, Исмаилов - 2, Певнев - 2, Шейко, Савченко
Уралмаш: Мартин - 16, Даглас - 11, Писклов - 10, Нэльсон - 8, Зайцев - 7, Новиков - 5, Белянков - 5, О'Брайант - 4, Уиттакер - 2, Акрамов, Балашов, Михеев

Самым результативным игроком в составе МБА-МАИ стал лёгкий форвард Владислав Трушкин. На его счету 22 очка, пять подборов и две результативные передачи. Среди игроков «Уралмаша» чаще всего кольцо соперников поражал американский разыгрывающий Джеремайя Мартин. В его активе 16 очков, три подбора и семь передач.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги МБА-МАИ на выезде сыграет с казанским УНИКСом. Встреча состоится 28 октября и начнётся в 19:00 мск. «Уралмаш» в следующем туре на выезде встретится с «Автодором». Матч пройдёт 27 октября. Его начало запланировано на 15:00 мск.

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