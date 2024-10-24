«Жальгирис» победил «Маккаби» в матче регулярного чемпионата Евролиги

Завершился матч 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Жальгирис» (Каунас, Литва) и «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль). Игра закончилась со счётом 78:63 (26:7, 18:17, 15:22, 19:17) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе литовской команды стал лёгкий форвард Эдгарас Улановас. Он набрал 14 очков. Кроме того, на его счету три подбора и две результативные передачи. В составе «Маккаби» лучшую результативность показал американец Сабен Ли, на счету которого 17 очков, два подбора и две результативные передачи.

В следующем туре соревнований «Жальгирис» примет сербскую «Црвену Звезду». Встреча состоится 30 октября и начнётся в 21:00 мск. «Маккаби» в следующем туре регулярного чемпионата на выезде сыграет с турецким «Фенербахче». Матч состоится 29 октября, начало — в 21:30 мск.