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«Жальгирис» победил «Маккаби» в матче регулярного чемпионата Евролиги

«Жальгирис» победил «Маккаби» в матче регулярного чемпионата Евролиги
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Завершился матч 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Жальгирис» (Каунас, Литва) и «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль). Игра закончилась со счётом 78:63 (26:7, 18:17, 15:22, 19:17) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
24 октября 2024, четверг. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
78 : 63
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Жальгирис: Франсиско, Лекавичюс, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Маккаби Т-А: Оар, Ли, Каба, Менко, Соркин, Майер, Рэйман, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Рэндольф

Самым результативным игроком в составе литовской команды стал лёгкий форвард Эдгарас Улановас. Он набрал 14 очков. Кроме того, на его счету три подбора и две результативные передачи. В составе «Маккаби» лучшую результативность показал американец Сабен Ли, на счету которого 17 очков, два подбора и две результативные передачи.

В следующем туре соревнований «Жальгирис» примет сербскую «Црвену Звезду». Встреча состоится 30 октября и начнётся в 21:00 мск. «Маккаби» в следующем туре регулярного чемпионата на выезде сыграет с турецким «Фенербахче». Матч состоится 29 октября, начало — в 21:30 мск.

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