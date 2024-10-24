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Джуришич: «Локо» показал, что является отличной командой во всех отношениях

Джуришич: «Локо» показал, что является отличной командой во всех отношениях
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Форвард «Пари НН» Неманья Джуришич прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань» (72:95) в матче регулярного чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Сегодня энергия соперника превзошла нашу. Мы провели неплохую первую половину, но они показали, что являются отличной командой во всех отношениях: они высокие, атлетичные. Их защитники доставляли нам много проблем, также у нас было не всё хорошо с подборами. А их переходы убили нас», — сказал Джуришич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

«Локомотив» остался единоличным лидером Единой лиги, выиграв все матчи в новом сезоне. «Пари НН» одержал шесть побед в девяти встречах и располагается на пятой строчке турнирной таблицы.

В другом матче игрового дня МБА-МАИ одолела «Уралмаш» со счётом 85:68.

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