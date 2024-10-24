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Результаты всех матчей Единой лиги 24 октября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Единой лиги 24 октября, турнирная таблица
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В четверг, 24 октября, состоялись матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности было сыграно две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Результаты матчей Единой лиги 24 октября:

МБА-МАИ – «Уралмаш» – 85:68;
«Пари Нижний Новгород» – «Локомотив-Кубань» – 72:95.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
72 : 95
Локомотив-Кубань
Краснодар
Пари Нижний Новгород: Джуришич - 16, Доукинс - 14, Гант - 10, Чадов - 8, Наталл - 7, Хвостов - 6, Бабурин - 6, Хоменко - 3, Карпенков - 2, Захаров, Антипов, Зоткин
Локомотив-Кубань: Кливленд - 16, Миллер - 14, Ищенко - 14, Джонсон - 12, Мартюк - 10, Елатонцев - 9, Ведищев - 4, Темиров - 4, Уэйли - 4, Узинский - 3, Квитковских - 3, Емченко - 2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 20:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
85 : 68
Уралмаш
Екатеринбург
МБА-МАИ: Трушкин - 22, Коновалов - 18, Зубков - 11, Барашков - 8, Касаткин - 6, Минченко - 6, Воронов - 6, Белоусов - 4, Исмаилов - 2, Певнев - 2, Шейко, Савченко
Уралмаш: Мартин - 16, Даглас - 11, Писклов - 10, Нэльсон - 8, Зайцев - 7, Новиков - 5, Белянков - 5, О'Брайант - 4, Уиттакер - 2, Акрамов, Балашов, Михеев

В нынешнем сезоне Единой лиги выступают 12 команд. По регламенту регулярного чемпионата будет проведено четыре круга, где каждый соперник сыграет с каждым (по две игры дома и по две — на выезде). Команды, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

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