Результаты всех матчей Единой лиги 24 октября, турнирная таблица

В четверг, 24 октября, состоялись матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности было сыграно две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Единой лиги 24 октября:

МБА-МАИ – «Уралмаш» – 85:68;

«Пари Нижний Новгород» – «Локомотив-Кубань» – 72:95.

В нынешнем сезоне Единой лиги выступают 12 команд. По регламенту регулярного чемпионата будет проведено четыре круга, где каждый соперник сыграет с каждым (по две игры дома и по две — на выезде). Команды, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

Российские баскетболисты за рубежом: