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«Важная победа для нас». Трушкин назвал причины победы МБА-МАИ над «Уралмашем»

«Важная победа для нас». Трушкин назвал причины победы МБА-МАИ над «Уралмашем»
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Форвард МБА-МАИ Владислав Трушкин прокомментировал победу над «Уралмашем» (85:68) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 20:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
85 : 68
Уралмаш
Екатеринбург
МБА-МАИ: Трушкин - 22, Коновалов - 18, Зубков - 11, Барашков - 8, Касаткин - 6, Минченко - 6, Воронов - 6, Белоусов - 4, Исмаилов - 2, Певнев - 2, Шейко, Савченко
Уралмаш: Мартин - 16, Даглас - 11, Писклов - 10, Нэльсон - 8, Зайцев - 7, Новиков - 5, Белянков - 5, О'Брайант - 4, Уиттакер - 2, Акрамов, Балашов, Михеев

«Все вышли на игру заряженные, мотивированные, все боролись, не отдавали сопернику ни сантиметра площадки без борьбы, без боя. Женя Минченко вышел отлично и подобрал нападение, благодаря этому у нас были очки второго шанса, что позволило нам хорошо начать, вести в счёте, где-то поймать уверенность.

Плюс выполнили план на игру, который нам сказали тренеры, и я думаю, что все эти факторы позволили держать игру под контролем, насколько это возможно, и закончить на мажорной ноте. Очень важная для нас победа», — сказал Трушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Трушкин в этой встрече набрал 22 очка и стал самым результативным игроком встречи.

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