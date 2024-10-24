«Важная победа для нас». Трушкин назвал причины победы МБА-МАИ над «Уралмашем»

Форвард МБА-МАИ Владислав Трушкин прокомментировал победу над «Уралмашем» (85:68) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Все вышли на игру заряженные, мотивированные, все боролись, не отдавали сопернику ни сантиметра площадки без борьбы, без боя. Женя Минченко вышел отлично и подобрал нападение, благодаря этому у нас были очки второго шанса, что позволило нам хорошо начать, вести в счёте, где-то поймать уверенность.

Плюс выполнили план на игру, который нам сказали тренеры, и я думаю, что все эти факторы позволили держать игру под контролем, насколько это возможно, и закончить на мажорной ноте. Очень важная для нас победа», — сказал Трушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Трушкин в этой встрече набрал 22 очка и стал самым результативным игроком встречи.