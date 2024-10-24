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Леброн Джеймс: мы с Бронни помогли Голливуду

Леброн Джеймс: мы с Бронни помогли Голливуду
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказался о недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз», который он провёл вместе со своим сыном Бронни. Эта игра стала первым выступлением отца и сына в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

«Голливуд не смог бы написать сценарий лучше, поэтому мы сами помогли его написать и доставили его прямо им. История свершилась», — написал Леброн.

Напомним, «Лос-Анджелес» победил «Минесоту» со счётом 110:103. Леброн набрал 16 очков, а также совершил пять подборов и отдал четыре результативные передачи. В активе Бронни один подбор.

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