Леброн Джеймс: мы с Бронни помогли Голливуду

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказался о недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз», который он провёл вместе со своим сыном Бронни. Эта игра стала первым выступлением отца и сына в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

«Голливуд не смог бы написать сценарий лучше, поэтому мы сами помогли его написать и доставили его прямо им. История свершилась», — написал Леброн.

Напомним, «Лос-Анджелес» победил «Минесоту» со счётом 110:103. Леброн набрал 16 очков, а также совершил пять подборов и отдал четыре результативные передачи. В активе Бронни один подбор.

Супруга Леброна Джеймса играет за сына в NBA 2K: