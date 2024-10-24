«Реал» уверенно победил «Црвену Звезду» в Евролиге

Завершился матч 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались мадридский «Реал» и «Црвена Звезда» (Белград, Сербия). Игра закончилась со счётом 95:72 (22:10, 24:19, 25:25, 24:18) в пользу испанского клуба.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Джанан Муса. Он набрал 17 очков. Кроме того, в его активе три подбора. В составе «Црвены Звезды» лучшую результативность продемонстрировал бывший игрок московского ЦСКА Милош Теодосич. На его счету 11 очков, три подбора и четыре результативные передачи.

В следующем туре соревнований «Реал» на выезде сыграет с греческим «Олимпиакосом». Встреча состоится 29 октября и начнётся в 22:15 мск. «Црвена Звезда» в следующем туре регулярного чемпионата на выезде сыграет с литовским клубом «Жальгирис». Матч пройдёт 30 октября, начало — в 21:00 мск.