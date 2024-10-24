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Реал Мадрид — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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«Реал» уверенно победил «Црвену Звезду» в Евролиге

«Реал» уверенно победил «Црвену Звезду» в Евролиге
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Завершился матч 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались мадридский «Реал» и «Црвена Звезда» (Белград, Сербия). Игра закончилась со счётом 95:72 (22:10, 24:19, 25:25, 24:18) в пользу испанского клуба.

Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
24 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
95 : 72
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гейе, Ибака, Тавареш, Льюль, Ндиайе
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Митрович, Лазич, Калинич, Добрич, Даум, Гедрайтис, Плавшич, душ Сантуш

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Джанан Муса. Он набрал 17 очков. Кроме того, в его активе три подбора. В составе «Црвены Звезды» лучшую результативность продемонстрировал бывший игрок московского ЦСКА Милош Теодосич. На его счету 11 очков, три подбора и четыре результативные передачи.

В следующем туре соревнований «Реал» на выезде сыграет с греческим «Олимпиакосом». Встреча состоится 29 октября и начнётся в 22:15 мск. «Црвена Звезда» в следующем туре регулярного чемпионата на выезде сыграет с литовским клубом «Жальгирис». Матч пройдёт 30 октября, начало — в 21:00 мск.

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