Андрей Мартюк ответил, за счёт чего «Локомотив» на выезде победил «Пари НН»

Центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк высказался о победе команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Пари Нижний Новгород». Встреча проходила в Нижнем Новгороде и завершилась в пользу краснодарской команды со счётом 95:72 (26:19, 18:21, 26:20, 25:12).

«Победили благодаря слаженной командной защите. С «Пари НН» всегда очень тяжело играть в Нижнем Новгороде, они всегда действуют очень агрессивно, даже когда уступают 15-20 очков. Сегодня мы смогли справиться с их давлением, возвращались после спадов и удерживали преимущество.

Ключевые моменты? Начало третьей четверти. Там были моменты, когда мы могли поддаться эмоциям, нахватали фолов. Но вовремя смогли взять себя в руки. Ребята – молодцы, бились до конца. Тренерский штаб, медицинский – все постарались», — приводит слова Мартюка пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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