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Андрей Мартюк ответил, за счёт чего «Локомотив» на выезде победил «Пари НН»

Андрей Мартюк ответил, за счёт чего «Локомотив» на выезде победил «Пари НН»
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Центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк высказался о победе команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Пари Нижний Новгород». Встреча проходила в Нижнем Новгороде и завершилась в пользу краснодарской команды со счётом 95:72 (26:19, 18:21, 26:20, 25:12).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
72 : 95
Локомотив-Кубань
Краснодар
Пари Нижний Новгород: Джуришич - 16, Доукинс - 14, Гант - 10, Чадов - 8, Наталл - 7, Хвостов - 6, Бабурин - 6, Хоменко - 3, Карпенков - 2, Захаров, Антипов, Зоткин
Локомотив-Кубань: Кливленд - 16, Миллер - 14, Ищенко - 14, Джонсон - 12, Мартюк - 10, Елатонцев - 9, Ведищев - 4, Темиров - 4, Уэйли - 4, Узинский - 3, Квитковских - 3, Емченко - 2

«Победили благодаря слаженной командной защите. С «Пари НН» всегда очень тяжело играть в Нижнем Новгороде, они всегда действуют очень агрессивно, даже когда уступают 15-20 очков. Сегодня мы смогли справиться с их давлением, возвращались после спадов и удерживали преимущество.

Ключевые моменты? Начало третьей четверти. Там были моменты, когда мы могли поддаться эмоциям, нахватали фолов. Но вовремя смогли взять себя в руки. Ребята – молодцы, бились до конца. Тренерский штаб, медицинский – все постарались», — приводит слова Мартюка пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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