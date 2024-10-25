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Результаты игрового дня Евролиги 24 октября, турнирная таблица

Результаты игрового дня Евролиги 24 октября, турнирная таблица
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24 октября состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности было проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Результаты матчей Евролиги 24 октября:

«Монако» – «Париж» – 80:87;
«Жальгирис» – «Маккаби» Тель-Авив – 78:63;
«Баскония – «Альба» – 80:57;
«Олимпия» – «Анадолу Эфес» – 84:96;
«Реал» Мадрид – «Црвена Звезда» – 95:72.

Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
24 октября 2024, четверг. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
80 : 87
Париж
Париж, Франция
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Диалло, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Бегарен, Браун, Стразель, Джеймс
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Ло, Хэйс, Шарвен, Янтунен, Уаттара
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
24 октября 2024, четверг. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
78 : 63
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Жальгирис: Франсиско, Лекавичюс, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Маккаби Т-А: Оар, Ли, Каба, Менко, Соркин, Майер, Рэйман, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Рэндольф
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
24 октября 2024, четверг. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
80 : 57
Альба
Берлин, Германия
Баскония: Ховард, Савков, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Болдуин, Холл, Ндиайе, Монеке
Альба: Прочида, Спаньоло, Ветцель, Макдауэлл-Уайт, Маттиссек, Шнайдер, Херманнссон, Самар, Олинде, Кумадже, Бин
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
24 октября 2024, четверг. 21:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
84 : 96
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Олимпия: Димитриевич, Бортолани, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Карузо, Шилдс, Миротич
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Пуарье, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
24 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
95 : 72
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гейе, Ибака, Тавареш, Льюль, Ндиайе
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Митрович, Лазич, Калинич, Добрич, Даум, Гедрайтис, Плавшич, душ Сантуш

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 октября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров.

Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.

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