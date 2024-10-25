Результаты игрового дня Евролиги 24 октября, турнирная таблица

24 октября состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности было проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей Евролиги 24 октября:
«Монако» – «Париж» – 80:87;
«Жальгирис» – «Маккаби» Тель-Авив – 78:63;
«Баскония – «Альба» – 80:57;
«Олимпия» – «Анадолу Эфес» – 84:96;
«Реал» Мадрид – «Црвена Звезда» – 95:72.
В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 октября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров.
Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.
Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол:
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