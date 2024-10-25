«Бостон» обыграл «Вашингтон» с дабл-даблом Тейтума и 27 очками Брауна

В ночь с 24 на 25 октября мск на паркете «Кэпитал Уан-арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НБА нового сезона-2024/2025. Действующий чемпион «Бостон Селтикс» одержал выездную победу над «Вашингтон Уизардс» со счётом 122:102.

В составе победителей дабл-дабл оформил лёгкий форвард Джейсон Тейтум, на счету которого 25 очков, 11 подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде Джейлен Браун стал самым результативным игроком матча с 27 очками, также набрав восемь подборов и три ассиста.

«Бостон» с двумя победами в двух матчах возглавил турнирную таблицу Восточной конференции НБА.