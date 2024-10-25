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Вашингтон Уизардс — Бостон Селтикс, результат матча 25 октября 2024, счет 102:122, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Бостон» обыграл «Вашингтон» с дабл-даблом Тейтума и 27 очками Брауна
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В ночь с 24 на 25 октября мск на паркете «Кэпитал Уан-арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НБА нового сезона-2024/2025. Действующий чемпион «Бостон Селтикс» одержал выездную победу над «Вашингтон Уизардс» со счётом 122:102.

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
102 : 122
Бостон Селтикс
Бостон
Вашингтон Уизардс: Пул - 26, Валанчюнас - 18, Кузма - 12, Кулибали - 8, Багли III - 8, Болдуин Мл. - 7, Батлер - 6, Кисперт - 6, George - 4, Carrington - 3, Гилл - 2, Sarr - 2, Дэвис, Шампани, Холмс
Бостон Селтикс: Браун - 27, Тейтум - 25, Уайт - 19, Притчард - 15, Кета - 12, Тиллман - 8, Холидэй - 7, Корнет - 4, Шейерман - 4, Спрингер - 1, Петерсон, Дэвисон, Уолш, Хорфорд

В составе победителей дабл-дабл оформил лёгкий форвард Джейсон Тейтум, на счету которого 25 очков, 11 подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде Джейлен Браун стал самым результативным игроком матча с 27 очками, также набрав восемь подборов и три ассиста.

«Бостон» с двумя победами в двух матчах возглавил турнирную таблицу Восточной конференции НБА.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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