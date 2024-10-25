«Даллас» победил «Сан-Антонио». Лука Дончич оформил дабл-дабл, Вембаньяма набрал 17 очков

В ночь с 24 на 25 октября мск на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА нового сезона-2024/2025. «Даллас Маверикс» выиграл у «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 120:109.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич, на счету которого дабл-дабл — 28 очков, 10 подборов и восемь передач. Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма набрал 17 очков, выполнил девять подборов и отдал один результативный пас.