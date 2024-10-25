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Даллас Маверикс — Сан-Антонио Спёрс, результат матча 25 октября 2024, счет 120:109, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Даллас» победил «Сан-Антонио». Лука Дончич оформил дабл-дабл, Вембаньяма набрал 17 очков
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В ночь с 24 на 25 октября мск на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА нового сезона-2024/2025. «Даллас Маверикс» выиграл у «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 120:109.

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
120 : 109
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Томпсон - 22, Лайвли - 15, Ирвинг - 15, Харди - 11, Вашингтон - 11, Гэффорд - 9, Клебер - 3, Гримс - 2, Пауэлл - 2, Маршалл - 2, Гортман, Проспер, Динвидди, Моррис
Сан-Антонио Спёрс: Сохан - 18, Шампани - 18, Вембаньяма - 17, Барнс - 17, Castle - 8, Джонсон - 7, Брэнэм - 7, Уэсли - 6, Коллинс - 5, Пол - 3, Джонс - 3, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили, Ingram

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич, на счету которого дабл-дабл — 28 очков, 10 подборов и восемь передач. Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма набрал 17 очков, выполнил девять подборов и отдал один результативный пас.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Календарь
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Новости. Баскетбол
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