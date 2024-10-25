Трипл-дабл Николы Йокича не помог «Денверу» избежать поражения в матче с «Оклахомой»

В ночь с 24 на 25 октября мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА нового сезона-2024/2025 между «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Со счётом 102:87 победу одержали гости.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник гостей Шей Гилджес-Александер, на счету которого 28 очков, семь подборов и восемь передач. Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 16 очков, 12 подборов и 13 ассистов.

Этот матч был стартовым для обеих команд в новом сезоне НБА. «Тандер» благодаря этой победе занимает второе место в Западной конференции, «Денвер» опустился на 14-ю строчку таблицы.