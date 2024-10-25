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Денвер Наггетс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 25 октября 2024, счет 87:102, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

Трипл-дабл Николы Йокича не помог «Денверу» избежать поражения в матче с «Оклахомой»
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В ночь с 24 на 25 октября мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА нового сезона-2024/2025 между «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Со счётом 102:87 победу одержали гости.

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
87 : 102
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Браун - 16, Йокич - 16, Портер - 15, Маррей - 12, Гордон - 12, Строутер - 6, Уэстбрук - 6, Уотсон - 2, Шарич - 2, Тайсон, Джордан, Ннаджи, Александер, Пикетт, Чанчар
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 28, Холмгрен - 25, Уиггинс - 15, Уильямс - 12, Джо - 7, Дженг - 6, Дорт - 5, Уоллес - 4, Jones, Карузо, Флаглер, Reese, Mitchell, Ducas

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник гостей Шей Гилджес-Александер, на счету которого 28 очков, семь подборов и восемь передач. Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 16 очков, 12 подборов и 13 ассистов.

Этот матч был стартовым для обеих команд в новом сезоне НБА. «Тандер» благодаря этой победе занимает второе место в Западной конференции, «Денвер» опустился на 14-ю строчку таблицы.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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