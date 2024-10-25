33 очка Рэндла принесли победу «Миннесоте» в матче с «Сакраменто»

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Сакраменто Кингз» и «Миннесота Тимбервулвз». «Тимбервулвз» обыграли соперника со счётом 117:115.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Миннесоты» Джулиус Рэндл, на счету которого 33 очка, пять подборов и четыре передачи. Защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс набрал 32 очка, сделал семь подборов и четыре передачи.

В составе «Сакраменто» самым результативным игроком стал форвард Демар Дерозан, у которого 26 очков, восемь подборов и две передачи.