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33 очка Рэндла принесли победу «Миннесоте» в матче с «Сакраменто»

33 очка Рэндла принесли победу «Миннесоте» в матче с «Сакраменто»
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В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Сакраменто Кингз» и «Миннесота Тимбервулвз». «Тимбервулвз» обыграли соперника со счётом 117:115.

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
115 : 117
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сакраменто Кингз: Дерозан - 26, Сабонис - 24, Мюррэй - 23, Монк - 17, Фокс - 15, Лень - 3, Лайлз - 3, Хаертер - 2, Эллис - 2, Макдермотт, Маклафлин, Jones, Джонс
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 33, Эдвардс - 32, Рид - 19, Дивинченцо - 9, Александер-Уолкер - 9, Макдэниелс - 6, Конли - 6, Гобер - 3, Shannon, Dillingham, Инглс, Майнотт, Миллер, Дозьер, Гарза

Самым результативным игроком матча стал форвард «Миннесоты» Джулиус Рэндл, на счету которого 33 очка, пять подборов и четыре передачи. Защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс набрал 32 очка, сделал семь подборов и четыре передачи.

В составе «Сакраменто» самым результативным игроком стал форвард Демар Дерозан, у которого 26 очков, восемь подборов и две передачи.

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