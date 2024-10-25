Все результаты игрового дня НБА 25 октября

В ночь с 24 на 25 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день нового сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 24 октября:

«Вашингтон Уизардс» — «Бостон Селтикс» — 102:122.

«Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 120:109.

«Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 87:102.

«Сакраменто Кингз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 115:117.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал Джулиус Рэндл («Миннесота»), набравший 33 очка.

Видео: Фанаты «Нью-Йорка» сорвали плакат с Джулиусом Рэндлом: