Все результаты игрового дня НБА 25 октября
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В ночь с 24 на 25 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день нового сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 24 октября:
- «Вашингтон Уизардс» — «Бостон Селтикс» — 102:122.
- «Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 120:109.
- «Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 87:102.
- «Сакраменто Кингз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 115:117.
Самым результативным баскетболистом игрового дня стал Джулиус Рэндл («Миннесота»), набравший 33 очка.
НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
102 : 122
Бостон Селтикс
Бостон
Вашингтон Уизардс: Пул - 26, Валанчюнас - 18, Кузма - 12, Кулибали - 8, Багли III - 8, Болдуин Мл. - 7, Батлер - 6, Кисперт - 6, George - 4, Carrington - 3, Гилл - 2, Sarr - 2, Дэвис, Шампани, Холмс
Бостон Селтикс: Браун - 27, Тейтум - 25, Уайт - 19, Притчард - 15, Кета - 12, Тиллман - 8, Холидэй - 7, Корнет - 4, Шейерман - 4, Спрингер - 1, Петерсон, Дэвисон, Уолш, Хорфорд
НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
120 : 109
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Томпсон - 22, Лайвли - 15, Ирвинг - 15, Харди - 11, Вашингтон - 11, Гэффорд - 9, Клебер - 3, Гримс - 2, Пауэлл - 2, Маршалл - 2, Гортман, Проспер, Динвидди, Моррис
Сан-Антонио Спёрс: Сохан - 18, Шампани - 18, Вембаньяма - 17, Барнс - 17, Castle - 8, Джонсон - 7, Брэнэм - 7, Уэсли - 6, Коллинс - 5, Пол - 3, Джонс - 3, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили, Ingram
НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
87 : 102
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Браун - 16, Йокич - 16, Портер - 15, Маррей - 12, Гордон - 12, Строутер - 6, Уэстбрук - 6, Уотсон - 2, Шарич - 2, Тайсон, Джордан, Ннаджи, Александер, Пикетт, Чанчар
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 28, Холмгрен - 25, Уиггинс - 15, Уильямс - 12, Джо - 7, Дженг - 6, Дорт - 5, Уоллес - 4, Jones, Карузо, Флаглер, Reese, Mitchell, Ducas
НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
115 : 117
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сакраменто Кингз: Дерозан - 26, Сабонис - 24, Мюррэй - 23, Монк - 17, Фокс - 15, Лень - 3, Лайлз - 3, Хаертер - 2, Эллис - 2, Макдермотт, Маклафлин, Jones, Джонс
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 33, Эдвардс - 32, Рид - 19, Дивинченцо - 9, Александер-Уолкер - 9, Макдэниелс - 6, Конли - 6, Гобер - 3, Shannon, Dillingham, Инглс, Майнотт, Миллер, Дозьер, Гарза
Видео: Фанаты «Нью-Йорка» сорвали плакат с Джулиусом Рэндлом:
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