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Экс-сотрудник «Лос-Анджелес Клипперс» подал в суд на команду

Экс-сотрудник «Лос-Анджелес Клипперс» подал в суд на команду
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Бывший тренер по силовой и физической подготовке «Лос-Анджелес Клипперс» Рэнди Шелтон подал судебный иск на команду. Об этом информирует ESPN US. По сведениям источника, поводом для этого послужило увольнение Шелтона из «Клипперс». Рэнди считает, что оно было незаконным и состоялось лишь из-за того, что он указал клубу на неправильность и небезопасность лечения лидера «Клипперс» Кавая Леонарда.

«Клипперс» уже выступили с заявлением, в котором опровергли все обвинения в адрес команды.

Недавно сообщалось, что что Леонард пропустит неопределённый срок на старте сезона Национальной баскетбольной ассоциации из-за проблем с коленом.

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