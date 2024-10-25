Евролига: расписание матчей 25 октября

Сегодня, 25 октября, в регулярном чемпионате Евролиги состоится очередной игровой день, в рамках которого болельщикам для просмотра будет доступно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание Евролиги на 25 октября:

20:45 мск — «Фенербахче» — «Панатинаикос»;

21:30 мск — «Барселона» — АСВЕЛ;

21:45 мск — «Бавария» — «Олимпиакос».

В нынешнем сезоне регулярный чемпионат Евролиги проводится с 3 октября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В общей сложности состоится 34 тура.

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