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Евролига: расписание матчей 25 октября

Евролига: расписание матчей 25 октября
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Сегодня, 25 октября, в регулярном чемпионате Евролиги состоится очередной игровой день, в рамках которого болельщикам для просмотра будет доступно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание Евролиги на 25 октября:

20:45 мск — «Фенербахче» — «Панатинаикос»;
21:30 мск — «Барселона» — АСВЕЛ;
21:45 мск — «Бавария» — «Олимпиакос».

Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
25 октября 2024, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
25 октября 2024, пятница. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
25 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В нынешнем сезоне регулярный чемпионат Евролиги проводится с 3 октября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В общей сложности состоится 34 тура.

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