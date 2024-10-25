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Скип Бэйлесс назвал важный баскетбольный навык, которого нет у Леброна Джеймса

Скип Бэйлесс назвал важный баскетбольный навык, которого нет у Леброна Джеймса
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Известный североамериканский эксперт и обозреватель Скип Бэйлесс поделился мыслями о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе. Бэйлесс высказал мнение, что у Леброна нет навыка проводить концовки игр в ситуациях, когда счёт примерно равный и нет понимания, какая из двух команд победит в клатче.

«Леброн просто не родился с геном для игр в клатче. Так я это называю. Могу раз за разом, раз за разом, демонстрировать вам, что у него этого нет», — сказал Бэйлесс в эфире LeBatard Show.

Ранее сообщалось, что на Леброна и его сына Бронни Джеймса, который тоже выступает за «Лейкерс», подали судебный иск.

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