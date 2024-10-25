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«Мы же не металлурги». Баркли раскритиковал Эмбиида за нежелание играть в сдвоенных матчах

«Мы же не металлурги». Баркли раскритиковал Эмбиида за нежелание играть в сдвоенных матчах
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11-кратный участник Матча всех звёзд НБА Чарльз Баркли раскритиковал центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида, который ранее говорил, что не планирует играть два дня подряд.

«Ты только что подписал контракт на три года и на $ 193 млн… чтобы играть в баскетбол. Мы не металлурги и не медсёстры. Мы играем в баскетбол максимум четыре раза в неделю», — сказал Баркли в эфире NBA on TNT.

В прошлом сезоне НБА Эмбиид принял участие в 46 матчах, в которых в среднем набирал 34,2 очка, совершал 11,1 подбора и отдавал 5,6 передачи.

Ранее американское издание Forbes представило рейтинг 10 самых высокооплачиваемых игроков НБА этого сезона, куда включило и Джоэла.

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