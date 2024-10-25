ЦСКА поздравил Алексу Аврамовича с 30-летием

Московский ЦСКА поздравил разыгрывающего команды Алексу Аврамовича с днём рождения. Сегодня, 25 октября, сербскому баскетболисту исполнилось 30 лет.

«Одному из лидеров ЦСКА, лучшему обороняющемуся игроку Олимпиады-2024, автору шикарных передач и красивых попаданий исполняется 30 лет! Поздравляем с юбилеем!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Аврамович перешёл в ЦСКА в конце июля. Игрок принимал участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Вместе со сборной Сербии новичок армейцев стал бронзовым призёром соревнований. Алекса был признан лучшим обороняющимся игроком Игр в Париже.

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