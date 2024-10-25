Регулярный сезон НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 26 октября

В субботу, 26 октября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.
«Орландо Мэджик» — «Бруклин Нетс»
«Орландо»:
Джейлен Саггс
Кентавиус Колдуэлл-Поуп
Франц Вагнер
Паоло Банкеро
Уэнделл Картер
«Бруклин»:
Деннис Шрёдер
Кэм Томас
Кэмерон Джонсон
Дориан Финни-Смит
Николас Клэкстон
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Сиксерс»
«Торонто»:
Дэвион Митчелл
Грейди Дик
Очаи Агбаджи
Скотти Барнс
Якоб Пёлтль
«Филадельфия»:
Тайриз Макси
Эрик Гордон
Келли Убре
Кей Джей Мартин
Андре Драммонд
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Джоэл Эмбиид (колено), Пол Джордж (колено).
«Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс»
«Нью-Йорк»:
Джейлен Брансон
Микал Бриджес
О Джи Ануноби
Джош Харт
Карл-Энтони Таунс
«Индиана»:
Тайриз Халибёртон
Эндрю Нембард
Аарон Несмит
Паскаль Сиакам
Майлз Тёрнер
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс»
«Кливленд»:
Дариус Гарлэнд
Донован Митчелл
Дин Уэйд
Эван Мобли
Джарретт Аллен
«Детройт»:
Кейд Каннингем
Джейден Айви
Тим Хардуэй-младший
Тобиас Харрис
Джейлен Дюрен
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Атланта Хоукс» — «Шарлотт Хорнетс»
«Атланта»:
Трей Янг
Дайсон Дэниэлс
Деандре Хантер
Джален Джонсон
Клинт Капела
«Шарлотт»:
Ламело Болл
Тре Манн
Джош Грин
Майлз Бриджес
Ник Ричардс
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: — Богдан Богданович (колено).
«Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз»
«Милуоки»:
Дэмьен Лиллард
Гари Трент
Торин Принс
Яннис Адетокунбо (решится перед матчем)
Брук Лопес (решится перед матчем)
«Чикаго»:
Джош Гидди
Коби Уайт
Зак Лавин
Патрик Уильямс
Никола Вучевич
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Крис Миддлтон (лодыжка).
«Хьюстон Рокетс» — «Мемфис Гриззлиз»
«Хьюстон»:
Фред Ванвлит
Джейлен Грин
Диллон Брукс (решится перед матчем)
Джабари Смит
Алперен Шенгюн
«Мемфис»:
Джа Морант
Маркус Смарт
Десмонд Бейн
Санти Альдама
Зак Иди
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Юта Джаз» — «Голден Стэйт Уорриорз»
«Юта»:
Кейонте Джордж
Коллин Секстон
Лаури Маркканен
Тейлор Хендрикс
Уокер Кесслер
«Голден Стэйт»:
Стефен Карри (решится перед матчем)
Эндрю Уиггинс
Жонатан Куминга
Дрэймонд Грин (решится перед матчем)
Трэйс Джексон-Дэвис
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс»
«Портленд»:
Скут Хендерсон
Анферни Саймонс
Дени Авдия
Джерами Грант
Деандре Эйтон
«Нью-Орлеан»:
Хосе Альварадо
Си Джей Макколлум
Брэндон Ингрэм
Херберт Джонс
Зайон Уильямсон
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Деджонте Мюррей
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз»
«Лейкерс»:
Д'Анджело Расселл
Остин Ривз
Леброн Джеймс
Руи Хатимура
Энтони Дэвис
«Финикс»:
Тайас Джонс
Девин Букер
Брэдли Бил (решится перед матчем)
Кевин Дюрант
Юсуф Нуркич
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.