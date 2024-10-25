Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Регулярный сезон НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 26 октября

В субботу, 26 октября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Орландо Мэджик» — «Бруклин Нетс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 26 октября 2024, суббота. 02:00 МСК Орландо Мэджик Орландо Не начался Бруклин Нетс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2

«Орландо»:

Джейлен Саггс

Кентавиус Колдуэлл-Поуп

Франц Вагнер

Паоло Банкеро

Уэнделл Картер

«Бруклин»:

Деннис Шрёдер

Кэм Томас

Кэмерон Джонсон

Дориан Финни-Смит

Николас Клэкстон

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Сиксерс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 26 октября 2024, суббота. 02:00 МСК Торонто Рэпторс Торонто Не начался Филадельфия Сиксерс Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

«Торонто»:

Дэвион Митчелл

Грейди Дик

Очаи Агбаджи

Скотти Барнс

Якоб Пёлтль

«Филадельфия»:

Тайриз Макси

Эрик Гордон

Келли Убре

Кей Джей Мартин

Андре Драммонд

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Джоэл Эмбиид (колено), Пол Джордж (колено).

«Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс»

«Нью-Йорк»:

Джейлен Брансон

Микал Бриджес

О Джи Ануноби

Джош Харт

Карл-Энтони Таунс

«Индиана»:

Тайриз Халибёртон

Эндрю Нембард

Аарон Несмит

Паскаль Сиакам

Майлз Тёрнер

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 26 октября 2024, суббота. 02:30 МСК Кливленд Кавальерс Кливленд Не начался Детройт Пистонс Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

«Кливленд»:

Дариус Гарлэнд

Донован Митчелл

Дин Уэйд

Эван Мобли

Джарретт Аллен

«Детройт»:

Кейд Каннингем

Джейден Айви

Тим Хардуэй-младший

Тобиас Харрис

Джейлен Дюрен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Атланта Хоукс» — «Шарлотт Хорнетс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 26 октября 2024, суббота. 02:30 МСК Атланта Хоукс Атланта Не начался Шарлотт Хорнетс Шарлотт Кто победит в основное время? П1 X П2

«Атланта»:

Трей Янг

Дайсон Дэниэлс

Деандре Хантер

Джален Джонсон

Клинт Капела

«Шарлотт»:

Ламело Болл

Тре Манн

Джош Грин

Майлз Бриджес

Ник Ричардс

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: — Богдан Богданович (колено).

«Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 26 октября 2024, суббота. 03:00 МСК Милуоки Бакс Милуоки Не начался Чикаго Буллз Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

«Милуоки»:

Дэмьен Лиллард

Гари Трент

Торин Принс

Яннис Адетокунбо (решится перед матчем)

Брук Лопес (решится перед матчем)

«Чикаго»:

Джош Гидди

Коби Уайт

Зак Лавин

Патрик Уильямс

Никола Вучевич

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Крис Миддлтон (лодыжка).

«Хьюстон Рокетс» — «Мемфис Гриззлиз»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 26 октября 2024, суббота. 03:00 МСК Хьюстон Рокетс Хьюстон Не начался Мемфис Гриззлиз Мемфис Кто победит в основное время? П1 X П2

«Хьюстон»:

Фред Ванвлит

Джейлен Грин

Диллон Брукс (решится перед матчем)

Джабари Смит

Алперен Шенгюн

«Мемфис»:

Джа Морант

Маркус Смарт

Десмонд Бейн

Санти Альдама

Зак Иди

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Юта Джаз» — «Голден Стэйт Уорриорз»

«Юта»:

Кейонте Джордж

Коллин Секстон

Лаури Маркканен

Тейлор Хендрикс

Уокер Кесслер

«Голден Стэйт»:

Стефен Карри (решится перед матчем)

Эндрю Уиггинс

Жонатан Куминга

Дрэймонд Грин (решится перед матчем)

Трэйс Джексон-Дэвис

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс»

«Портленд»:

Скут Хендерсон

Анферни Саймонс

Дени Авдия

Джерами Грант

Деандре Эйтон

«Нью-Орлеан»:

Хосе Альварадо

Си Джей Макколлум

Брэндон Ингрэм

Херберт Джонс

Зайон Уильямсон

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Деджонте Мюррей

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз»

«Лейкерс»:

Д'Анджело Расселл

Остин Ривз

Леброн Джеймс

Руи Хатимура

Энтони Дэвис

«Финикс»:

Тайас Джонс

Девин Букер

Брэдли Бил (решится перед матчем)

Кевин Дюрант

Юсуф Нуркич

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.