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Регулярный сезон НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 26 октября

Регулярный сезон НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 26 октября
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В субботу, 26 октября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Орландо Мэджик» — «Бруклин Нетс»

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Орландо»:

Джейлен Саггс
Кентавиус Колдуэлл-Поуп
Франц Вагнер
Паоло Банкеро
Уэнделл Картер

«Бруклин»:

Деннис Шрёдер
Кэм Томас
Кэмерон Джонсон
Дориан Финни-Смит
Николас Клэкстон

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Сиксерс»

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Не начался
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Торонто»:

Дэвион Митчелл
Грейди Дик
Очаи Агбаджи
Скотти Барнс
Якоб Пёлтль

«Филадельфия»:

Тайриз Макси
Эрик Гордон
Келли Убре
Кей Джей Мартин
Андре Драммонд

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Джоэл Эмбиид (колено), Пол Джордж (колено).

«Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс»

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нью-Йорк»:

Джейлен Брансон
Микал Бриджес
О Джи Ануноби
Джош Харт
Карл-Энтони Таунс

«Индиана»:

Тайриз Халибёртон
Эндрю Нембард
Аарон Несмит
Паскаль Сиакам
Майлз Тёрнер

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс»

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Детройт Пистонс
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кливленд»:

Дариус Гарлэнд
Донован Митчелл
Дин Уэйд
Эван Мобли
Джарретт Аллен

«Детройт»:

Кейд Каннингем
Джейден Айви
Тим Хардуэй-младший
Тобиас Харрис
Джейлен Дюрен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Атланта Хоукс» — «Шарлотт Хорнетс»

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Не начался
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атланта»:

Трей Янг
Дайсон Дэниэлс
Деандре Хантер
Джален Джонсон
Клинт Капела

«Шарлотт»:

Ламело Болл
Тре Манн
Джош Грин
Майлз Бриджес
Ник Ричардс

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: — Богдан Богданович (колено).

«Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз»

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Не начался
Чикаго Буллз
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Милуоки»:

Дэмьен Лиллард
Гари Трент
Торин Принс
Яннис Адетокунбо (решится перед матчем)
Брук Лопес (решится перед матчем)

«Чикаго»:

Джош Гидди
Коби Уайт
Зак Лавин
Патрик Уильямс
Никола Вучевич

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Крис Миддлтон (лодыжка).

«Хьюстон Рокетс» — «Мемфис Гриззлиз»

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хьюстон»:

Фред Ванвлит
Джейлен Грин
Диллон Брукс (решится перед матчем)
Джабари Смит
Алперен Шенгюн

«Мемфис»:

Джа Морант
Маркус Смарт
Десмонд Бейн
Санти Альдама
Зак Иди

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Юта Джаз» — «Голден Стэйт Уорриорз»

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 04:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Юта»:

Кейонте Джордж
Коллин Секстон
Лаури Маркканен
Тейлор Хендрикс
Уокер Кесслер

«Голден Стэйт»:

Стефен Карри (решится перед матчем)
Эндрю Уиггинс
Жонатан Куминга
Дрэймонд Грин (решится перед матчем)
Трэйс Джексон-Дэвис

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс»

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Не начался
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Портленд»:

Скут Хендерсон
Анферни Саймонс
Дени Авдия
Джерами Грант
Деандре Эйтон

«Нью-Орлеан»:

Хосе Альварадо
Си Джей Макколлум
Брэндон Ингрэм
Херберт Джонс
Зайон Уильямсон

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Деджонте Мюррей

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз»

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Финикс Санз
Финикс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лейкерс»:

Д'Анджело Расселл
Остин Ривз
Леброн Джеймс
Руи Хатимура
Энтони Дэвис

«Финикс»:

Тайас Джонс
Девин Букер
Брэдли Бил (решится перед матчем)
Кевин Дюрант
Юсуф Нуркич

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

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