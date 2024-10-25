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Шакил О'Нил назвал команду, которая станет чемпионом НБА в этом сезоне

Шакил О'Нил назвал команду, которая станет чемпионом НБА в этом сезоне
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Легендарный баскетболист член Зала славы Шакил О'Нил после матча регулярного чемпионата НБА между «Даллас Маверикс» и «Сан-Антонио Спёрс» высказался о перспективах техасской команды.

«Клэй Томпсон будет набирать в среднем 20 очков за матч, и «Маверикс» выиграют чемпионат», — сказал Шакил в эфире NBA on TNT.

Напомним, «Даллас» победил «Сан-Антонио» со счётом 120:109. Томпсон в этой встрече набрал 22 очка. Кроме того, на его счету семь подборов и одна результативная передача. Клэй присоединился к «Маверикс» летом 2024 года.

Ранее О'Нил признался, что завидует игрокам «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну и Бронни Джеймсам.

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