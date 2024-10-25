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«Не понимают, что делают». Баркли раскритиковал генменеджеров НБА из-за действий «Лейкерс»

«Не понимают, что делают». Баркли раскритиковал генменеджеров НБА из-за действий «Лейкерс»
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Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли высказался по поводу новичка «Лос-Анджелес Лейкерс» Далтона Кнехта, выбранного на минувшем драфте под общим 17-м номером.

«Эти генеральные менеджеры НБА явно не понимают, что делают. Позволить «Лейкерс» подписать контракт с Далтоном Кнехтом — одно из самых нелепых решений, которые я когда-либо видел. У этого парня огромный потенциал. Запомните имя Далтона Кнехта, все вы», — сказал Баркли в эфире шоу NBA on TNT.

Ранее Баркли раскритиковал центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида за нежелание играть в сдвоенных матчах.

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