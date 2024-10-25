Видео: Леброн проиграл Бронни во время тренировки, великолепная атмосфера в «Лейкерс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик принял участие в тренировочном упражнении команды, когда «большие» игроки соревновались один на один с защитниками.

Джей Джей сдерживал центрового Джексона Хэйса и не дал ему забить два очка в проходе. Хэйс в итоге забил, но лишь со второй попытки. Кроме того, во время занятия Леброн Джеймс сыграл один на один с сыном Бронни и проиграл ему: Джеймс-старший сделал три движения с мячом вместо положенных двух.

Леброн проиграл Бронни во время тренировки, великолепная атмосфера в «Лейкерс»:

Недавно североамериканский эксперт и обозреватель Скип Бэйлесс назвал важный баскетбольный навык, которого нет у Леброна.