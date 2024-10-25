Стефен Карри: большинство команд, скорее всего, не захотят помогать «Уорриорз»

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал неудачную попытку калифорнийского клуба приобрести ныне лёгкого форварда «Филадельфии Сиксерс» Пола Джорджа, который до этого выступал за «Лос-Анджелес Клипперс».

«Будем реалистами. Большинство команд, скорее всего, не захотят нам помогать. Это сложная задача, и я это понимаю. Но работа продолжается постоянно. Сейчас он [Майкл Данливи — генменеджер] отлично справляется, но вскоре ему предстоит принять ряд важных решений.

Наша задача как игроков — продолжать оказывать давление на соперников, поддерживая высокий уровень игры», — приводит слова Карри североамериканский журналист и обозреватель The Athletic Энтони Слэйтер в своей социальной сети.