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Появились подробности в деле о разводе певицы Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы

Появились подробности в деле о разводе певицы Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы
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Суд оставил без движения иск популярной певицы Анны Седоковой о разводе с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Это сказано на портале судебных участков мировых судей города Москвы.

«Оставлено без движения», | говорится в соответствующей картотеке.

Фото: https://mos-sud.ru/

Какие-либо другие подробности по бракоразводному процессу между певицей и баскетболистом пока не называются.

Седокова была замужем за Тиммой с 2020 года. У них нет общих детей в браке. Артистка воспитывает двух дочерей и сына от разных мужчин. В России латвийский игрок выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС.

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