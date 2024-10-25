«Юта» — «Голден Стэйт»: во сколько начало матча НБА-2024/2025, где смотреть трансляцию

Завтра, 26 октября, пройдёт матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Дельта-центр» между собой сыграют «Юта Джаз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Начало игры запланировано на 4:30 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

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Отметим, что встречу можно будет посмотреть в рамках подписки на League Pass через официальный сайт североамериканской лиги. Более того, в России официальных трансляций НБА не предусмотрено.

Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.